Moto3, Austin: Fenati annienta tutti

10 aprile 2016

Prima vittoria stagionale in Moto3 per Romano Fenati con la Ktm. Ad Austin in Texas il pilota del team VR46 mette al tappeto tutti gli avversari grazie a un ritmo forsennato, sul podio finiscono anche Jorge Navarro e Brad Binder che rimane in testa alla classifica. Buona la prova degli italiani con Locatelli quinto e Bastianini sesto. Peccato per Antonelli che ha rimontato dalla 30° posizione fino alla 7°, ma poi va per terra.