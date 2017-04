Moto3 Argentina, Mir regala il bis

9 aprile 2017

Joan Mir trionfa al termine di un'incredibile rimonta dalla 16a posizione in griglia e centra il secondo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo del team Leopard Racing chiude davanti a McPhee (che partiva dalla pole) e al connazionale Martin. Delusione per gli italiani con Migno (5°) il migliore davanti a Fenati (7°). Solo 13° Bulega. Sorride però il team Sic 58 di Paolo Simoncelli, che manda a punti Suzuki (8°) e Arbolino (15°).