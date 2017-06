Moto2, spaventoso incidente per Baldassarri

24 giugno 2017

Paura durante le qualifiche della Moto2 ad Assen per Lorenzo Baldassarri. Il pilota del team Forward Racing è stato protagonista di uno spaventoso high-side che lo ha sbalzato via dalla moto facendolo colpire violentemente a terra e facendo temere per qualche minuto per le sue condizioni. Fortunatamente le prime notizie hanno subito parlato di un pilota cosciente. Il marchigiano, classe 1996, è stato trasportato al centro medico in autoambulanza e da lì all'ospedale di Groningen per altri accertamenti.