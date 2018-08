Moto2, Morbidelli correrà in MotoGP nel 2018 e 2019

24 giugno 2017

La decisione era nell'aria, ma ora è ufficiale e a confermarlo, dopo la pole position conquistata ad Assen, è il diretto interessato: Franco Morbidelli correrà in MotoGP nelle prossime due stagioni e lo farà con la stessa squadra con cui sta dominando il campionato Moto2. Il pilota italo-brasiliano rimarrà all'interno del team Marc Vds (moto Honda) anche nel 2018 e 2019, passando però alla classe regina dove, probabilmente, prenderà il posto di Esteve Rabat.

Lo spagnolo (che ha il contratto in scadenza) potrebbe finire con la Ducati del team Avintia, al posto di Barbera o Baz, mentre è probabile che rimanga ancora in Moto2 Alex Marquez, in questa stagione compagno di squadra di Morbidelli.