Moto2 in Qatar. Quante penalità, Corsi è terzo

20 marzo 2016

Il GP del Qatar regala ancora una gioia ai colori azzurri con Simone Corsi su Speed Up che sale sul terzo gradino del podio, dietro solo a Thomas Luthi e Luis Salom. Una gara di Moto2 pesantemente condizionata dalla falsa partenza di diversi piloti, che hanno dovuto effettuare il ride through. Anche il nostro Franco Morbidelli è stato penalizzato dopo aver lottato fino all'ultima curva per il primo posto. Ha dovuto aggiungere 20" al suo tempo finale, terminando 7°.