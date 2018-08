Moto2 Francia: poker per Morbidelli, 2° un super Bagnaia

21 maggio 2017

Il mondiale Moto2 ha un padrone e si chiama Franco Morbidelli. Dopo la "pausa" del GP di Spagna (quando era stato costretto al ritiro dopo una caduta), il pilota del team Marc Vds torna a martellare e a dettare la propria legge sui circuiti della classe di mezzo, conquistando di forza il quarto trionfo in cinque gare. Ora la classifica mondiale gli sorride, visto che Thomas Luthi scivola a -20 e il compagno di team Alex Marquez addirittura a -38.



Lo svizzero (che partiva dalla pole) prova a dargli battaglia nei primi giri, ma dopo un duello da panico (e una bella sportellata rifilatagli da Franco) è costretto ad accontentarsi di una gara all'inseguimento, che solo nel finale gli regala il podio con il soprasso decisivo su Marquez, condizionato dalla microfattura al piede rimediata in un incidente sabato mattina.



I riflettori, però, sono anche per un eccezionale Francesco "Pecco" Bagnaia. Il rookie del team Sky VR46 centra il suo secondo podio consecutivo, dopo quello di Jerez, e la sua confidenza con la Moto2 sembra crescere di gara in gara. Vederlo duellare per il podio, d'ora in poi, sarà probabilmente un'abitudine. Negli ultimi giri prova ad avvicinare il connazionale, con cui duella a distanza a colpi di giri veloci e record della pista, ma alla fine deve accontentarsi del secondo posto, che ci regala comunque una splendida doppietta tricolore. Era da Brno 2009 che due italiani non arrivavano davanti a tutti: allora c'era la 250 e Marco Simoncelli vinse davanti a Mattia Pasini.



Proprio pasini chiude la gara di Le Mans al quinto posto, ottavo Simone Corsi. Finiscono lontani Locatelli e Bassani (19°-24°), mentre finiscono fuori Baldassarri, Manzi e Marini.