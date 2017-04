Moto2 Argentina, Morbidelli trionfa e centra la doppietta

9 aprile 2017

Franco Mordbidelli fa sul serio. Dopo la splendida vittoria in solitaria a Losail, il Morbido centra la doppietta (la prima per un italiano nella storia della Moto2) e conquista il gradino più alto del podio anche a Termas de Rio Hondo, al termine di una gara condotta praticamente sempre in testa. Nel finale il pilota romano ha dovuto tenere a bada gli assalti del compagno di team Alex Marquez, che proprio sul più bello ha però commesso un errore ed è finito a terra dopo uno spettacolare high-side.



Alle spalle di Morbidelli un Miguel Oliveira da applausi, che si regala un weekend di primati indimenticabili: prima pole e primo podio per lui e la sua KTM, primo podio in assoluto per un pilota portoghese nella categoria. Terzo Thomas Luthi, che dopo il secondo posto di Losail si ritrova ora a -14 in classifica dall'italiano.



Per quanto riguarda gli altri italiani, molto bene Lorenzo Baldassarri (4°) e il rookie Francesco "Pecco" Bagnaia (7° e ancora una volta a punti dopo il Qatar). Luca Marini chiude 12°, mentre è solo 20° Mattia Pasini, scivolato nei primi giri dopo essere partito dalla sesta casella in griglia. Al 23° posto Stefano Manzi, 25° il debuttante Axel Bassani. Out Andrea Locatelli.