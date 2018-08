Moto GP Qatar, Viñales: "Grande gioia, che duello con Dovizioso!"

26 marzo 2017

Viñales è entusiasta ed emozionato al tempo stesso: "È stato un weekend difficile e devo ringraziare il mio team che ha fatto un lavoro incredibile. E' stata la prima gara con la Yamaha e la prima volta che mi sono ritrovato a lottare con piloti così forti. La pista era scivolosa e i primi giri sono stati difficilissimi. Ho provato a stare calmo per i primi 10 giri per poi provare a spingere. Con Dovizioso è stata una lotta bellissima e io devo ringraziare il team che ha fatto un lavoro perfetto. Era difficile staccare quando la Ducati sorpassava, rischiavo di perdere il controllo. Non volevo rischiare di andare lungo alla prima curva ma poi quando ho avuto la possibilità di staccare tardi ho sorpassato Marquez. A parte la felicità resta l'incredibile lavoro del team per tutto il weekend"



Gioia anche per Valentino: "Il nostro modo di lavorare ha fatto la differenza. È da novembre non riesco a guidare la moto, ma non c'è mai stato un calo, il team ha sempre creduto in me e questo mi ha aiutato anche se ho sofferto. Nel week end è stato fatto un grandissimo lavoro, abbiamo provato 4 setting diversi e sono partito con una moto che non conoscevo. Con queste gomme soffro, oggi però con meno temperatura e più umidità ho sofferto un po' meno. Il podio è un modo bellissimo di partire. Questo week è stato importante dal punto di vista tecnico, abbiamo risolto i nostri problemi anche se in inverno non eravamo riusciti a farlo. Abbiamo una moto da gara e io sono un pilota da gara. Quest'anno sono andato piano nei test altrimenti arrivo stanco alla fine della stagione vista la mia età. Ringarzio il team per l'appoggio, quando non ottengo risultati sembro sempre più vecchio ma loro mi danno sempre il loro appoggio. Con la gomma anteriore ho sofferto nei test invernali ma qui venerdi abbiamo trovato buon setting, la gomma resta troppo morbida per i miei gusti e alla fine non riuscivo ad attaccare, sarei scivolato ma mi sono divertito e va bene così".



Soddisfatto anche Dovizioso, nonostante il duello perso con Maverick: "Sono contento, siamo stati bravi a cambiare gomma in griglia perche c'era umidità e con questa scelta è andata perfettamente. Prima della gara non avevamo possibilità di finire bene con Maverick e questa scelta ha pagato. Sono riuscito ad andare davanti senza spingere poi alla fine Maverick ne aveva di più. Io dovevo dare tutto nel T4 e sorpassare nel rettilineo, lui mi ha passato nel punto giusto, ha preso piccolo gap e non ho più recuperato. Dopo tanti giri davanti vuoi provare a vincere ma sono contento, abbiamo lavorato bene. Ho guidato con grande intelligenza quando la gomma sembrava stanca, la gomma morbida anche se consumata continuava ad andare bene. Maverick è stato più bravo e ha dimostrato quanto è forte. Lorenzo non sta guidando la moto al meglio ma è un campione da lui mi aspetto di tutto. A 31 anni sono più maturo".