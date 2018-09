Moto Gp, Misano ricorda Hayden: inaugurato il giardino col monumento

06/09/2018

La città di Misano Adriatico e il mondo della MotoGp non potranno mai dimenticare Nicky Hayden . Non solo per quel 17 maggio 2017 in cui il pilota americano rimase coinvolto in incidente stradale mentre era in bicicletta e morì 5 giorni dopo a Cesena, ma anche per il giardinetto inaugurato oggi con un monumento commemorativo. Hanno presenziato alla cerimonia Carmelo Ezpeleta , l'amministratore delegato della Dorna, e Stefano Giannini , il sindaco del comune di Misano, che lo scorso 29 marzo ha accolto la proposta di un gruppo di amici del Kentucky Kid.

La data scelta per l'inaugurazione del giardino e il luogo non sono casuali: domenica 9 settembre ci sarà Gp di San Marino e della Riviera di Rimini e il giardino si trova proprio nella frazione di Cella (a poche centinaia di metri dall'autodromo Santamonica) e confina con l’incrocio tra via Ca' Raffaelli e via Tavoleto, lì dove avvenne l’incidente. Per questo motivo alla cerimonia hanno partecipato anche Luca Colaiacovo, presidente della società proprietaria del Misano World Circuit, e Andrea Albani, managing director dell'autodromo ora intitolato a Marco Simoncelli.



L'iniziativa è partita dagli amici ed ex collaboratori di Hayden, in primis Denis Pazzaglini, ex meccanico del centauro quando questi correva con la Honda. Il terreno è stato reso disponibile dai proprietari tramite una cessione a titolo gratuito al Comune di Misano e dopo Pasqua sono iniziati i lavori per costruire il giardino e il monumento a spese degli amici e di altri appassionati che in quella zona portano sempre fotografie, biglietti e fiori freschi per ricordare l'ex campione del mondo. Che da oggi sarà ancora più legato alla città romagnola.