Moto GP Germania, Dovizioso: "Bello arrivarci da leader" Il pilota della Ducati: "Ma non cambierà il mio modo di correre"

28 giugno 2017

Domenica al Sachsenring, Andrea Dovizioso è chiamato a difendere il primo posto nel Mondiale. "Arrivare in Germania da leader del mondiale mi da molta soddisfazione - ha spiegato il campione della Ducati - ma non cambierà il mio modo di correre perché, anche nel passato, non ho mai gareggiato per la gara singola ma sempre in ottica campionato". Chi cerca il riscatto è Maverick Viñales: "Voglio tornare in testa al campionato".

Storicamente il Sachsenring è circuito poco adatto alle Ducati, ma quest'anno è un'incognita per tutti. "Il Sachsenring è una pista che in passato ci ha creato qualche difficoltà, ma èstata appena riasfaltata e quindi sarà tutta da scoprire - ha spiegato Dovizioso -. Come sempre bisognerà valutare il comportamento delle gomme, soprattutto in questo caso visto che qui nessuno ha potuto provare con il nuovo asfalto. Cercheremo di lavorare bene anche qui in Germania per provare a raccogliere il miglior risultato possibile domenica in gara".

VINALES: "VOGLIO TORNARE IN TESTA" "Arriviamo al Sachsenring con la mente positiva. Dobbiamo essere ottimisti, lasciarci alle spalle la caduta di Assen e pensare che sono a solo quattro punti dal primo. Abbiamo imparato molto da questo errore e faremo in modo che non accada più". Maverick Viñales si lascia alle spalle l'Olanda e guarda con fiducia al prossimo appuntamento in terra tedesca. "Non vedo l'ora di essere ancora in sella alla mia moto per preparare al meglio questo fine settimana, il nostro target sara' la vittoria. Siamo concentrati, voglio tornare in testa al campionato".

