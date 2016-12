Milestone presenta MotoGP 15, Iannone: "Realismo impressionante"

16 giugno 2015

E' stato presentato nel weekend del GP di Catalunya il nuovo MotoGP 15 , videogioco ufficiale del motomondiale annunciato da Milestone e in uscita il prossimo 24 giugno. SportMediaset.it ha partecipato all'evento di pre-lancio organizzato dalla software house italiana presso il circuito catalano, provando in anteprima le nuove caratteristiche del videogioco che sarà disponibile per PS4, P"3, Xbox One, PC e Xbox 360. A spiegare meglio le sensazioni date dal nuovo capitolo del gioco ci ha pensato il pilota Ducati, Andrea Iannone .

"Non sono uno di quei videogiocatori incalliti - ha ammesso Iannone a SportMediaset.it -, anche se proprio grazie ai capitoli MotoGP negli ultimi anni mi sono avvicinato molto a questo mondo. Spesso infatti invito a casa i miei amici e facciamo delle grandi sfide infinite, non vi dico che vince...". Sulla sensazione davanti allo schermo il pilota Ducati è sbalordito: "Non pensavo che un videogioco potesse avvicinarsi così tanto alla realtà di quello che proviamo noi in sella. Se non fosse per il vento e le forze in frenata e accelerazione che però sono difficile da riprodurre, sarebbe esattamente uguale alla realtà". Indicazioni, ma soprattutto complimenti, per gli sviluppatori Milestone che si apprestano a lanciare il videogioco a partire dal 24 giugno con diverse novità rispetto al passato, approvate anche da Valentino Rossi che, una volta provato il titolo nelle postazioni apposite a Mont Melò, si è totalmente immerso nella realtà virtuale.

Primo elemento del nuovo capitolo è la personalizzazione di moto, piloti e team con oltre 100 parti acquistabili attraverso i GP Credits accumulabili nel gioco. Ci saranno oltre 20 modelli di moto delle tre classi con cui gareggiare, main sponsor pronti a fare offerte e possibilità di customizzare livree e tute con il proprio stile. La modalità Carriera è stata potenziata e strettamente integrata con la personalizzazione, con le contrattazione che dipenderanno dallo stile di guida e dalle perfomances. Terzo elemento è l'introduzione della modalità di gioco "Beat the time" dove in ogni gara sarà assegnata una moto sulla quale un pilota avrà realizzato un record con l'obiettivo di batterlo.

Infine, le novità di MotoGp15 includono l'introduzione di Moto a 2 tempi che hanno fatto la storia del motomondiale oltre alla presenza di tutti i team, piloti e moto della stagione 2015, più i Real Events della stagione 2014.