Max Biaggi torna in Aprilia

17 marzo 2018

Max Biaggi torna in sella all'Aprilia. Il 46enne non correrà, ma sarà il nuovo ambasciatore nel mondo per la casa di Noale. Il Corsaro ha annunciato il suo ruolo su twitter: "È l’azienda che più mi rappresenta, mi affascina e mi rende orgoglioso". L'ex pilota romano, infatti, con l'Aprilia ha vinto cinque Mondiali: tre in 250 (dal 1994 al 1996) e due in Superbike (2010 e 2012).