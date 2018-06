Marquez-Rossi, lo scontro continua: faccia a faccia poco amichevole

21 aprile 2018

Il faccia a faccia non doveva esserci, ma inevitabilmente in safety commission Marc Marquez e Valentino Rossi si sono trovati uno davanti all'altro e lo scambio di battute non è stato dei più sereni. Dopo oltre un'ora di riunione la tensione si è alzata con lo spagnolo che ha attaccato il pesarese: "Abbiamo imparato da te". Pronta la replica del numero 46: "Ma cosa vuoi paragonare me a te? Io ne ho buttati fuori quattro in 20 anni, tu cinque in una gara".