Marquez insegna il cross ai bambini

20 novembre 2015

Marc Marquez sta cercando di dimenticare il burrascoso finale di stagione MotoGP. Lo spagnolo della Honda non è ancora andato in vacanza e si sta svagando in sella alla moto da cross per un'iniziativa lodevole e benefica: insegnare ai bambini come andare ai bambini sullo sterrato. All'Allianz Junior Motor Camp, che si sta svolgendo in Spagna, è arrivato anche Nico Rosberg, pilota Formula 1 della Mercedes: "E' stato fantastico essere qui con Marc e vedere l'entusiasmo e l'impegno dei bambini".