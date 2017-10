Marquez-Dovizioso, la sfida continua a Motegi

11 ottobre 2017

Parte domenica da Motegi la volata finale per il Mondiale MotoGP. Sulla pista giapponese Marquez e Dovizioso, i candidati al titolo, si sono sfidati quattro volte nella massima cilindrata. Un confronto che volge decisamente a favore di Marquez che ha debuttato a Motegi nel 2013 con un secondo posto, mentre il Dovi si piazzò decimo. Nel 2014 MM93 replica il piazzamento dell’anno precedente, mentre Dovizioso sale fino al quinto posto. Più equilibrate le ultime due esibizioni. Nel 2105 Marc è quarto e Andrea quinto. Nel 2016 prima vittoria in MotoGP per Marquez e miglior prestazione per Dovizioso che si piazza subito dietro.



Il pilota italiano ha vinto una sola volta, nel 2004 con la Honda 125. 3 invece i successi complessivi di Marquez che – oltre alla passata edizione – ha vinto in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012.