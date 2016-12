Marquez contro Le Iene: "Umiliante e ridicolo"

31 ottobre 2015

Finirà in tribunale il diverbio che ha visto protagonisti venerdì pomeriggio Marc Marquez e gli inviati de "Le Iene" Stefano Corti e Alessandro Onnis , arrivati fino a Cervera, città natale del pilota della MotoGP, per consegnargli la "Coppa di Minchia". Il 22enne campione spagnolo, infatti, ha presentato denuncia contro i due giornalisti e lo ha annunciato attraverso un comunicato stampa. "E' stato umiliante e ridicolo" l'accusa di Marquez.

"Ieri ci sono stati alcuni sfortunati eventi a Cervera. Un gruppo di persone si è presentato davanti alla casa del pilota e ha rivolto una serie di insulti, con determinate azioni umilianti e ridicole verso il pilota e arrivando anche a spingere e aggredire i suoi parenti più stretti. Data la gravità dell'azione, questi atti sono stati denunciati e seguiranno il normale svolgimento di un procedimento penale nei confronti di tali persone. Il rappresentante del pilota, Emilio Alzamora, date le circostanze, riportando i fatti chiede 'le azioni di questo tipo non si ripetano oltre al meritato rispetto sia a Marc e alla sua famiglia'".

LE IENE: "DENUNCIAMO I MARQUEZ"

La redazione de "Le Iene" ha emesso un comunicato in risposta a quello dell'entourage di Marquez. "Oggi, sabato 31 ottobre, gli inviati de “Le Iene” Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno dato mandato ai loro avvocati per denunciare Marc Marquez e i suoi familiari per aggressione, lesioni, calunnia e rapina".