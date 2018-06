Lorenzo, con Ducati è finita nel peggiore dei modi

Avere una mentalità vincente è un pregio. Diventa un difetto se - attorno a questa - ti incaponisci, ti si chiude la vena e finisci per rovinare gara e (in parte) mondiale al tuo compagno di box, per inciso molto più vincente di te in questo momento. Finisce qui la storia tra il 99 e la Ducati. Finisce nel peggiore dei modi. Perché va bene che per una volta i bioritmi spagnoli sono su ed Jerez sembrava una gara con il Lorenzo che conosciamo, ma c'è un "ma" grande così. Ma non puoi intestardirti davanti al compagno di box leader del Mondiale, fino al botto finale. Non puoi essere Lorenzo-centrico al punto da fregartene di tutto e tutti. Non puoi non sapere che lì sarebbe arrivato Pedrosa (povero. L'ennesima locandina dell'Essere Pedrosa), rischiando di fare danni che sarebbero potuti essere ben peggiori di così.



È il lato oscuro di Jorge, quello che non rispetta gli ordini di scuderia (l'anno scorso) e non fa passare Dovizioso, quello che spara frecciate a mezzo stampa, quello che qui non pensa neanche per un frame alla posizione nel Mondiale, sua e di chi gli sta attorno. Giusto così, dite? Giusto mettersi in pista cavalcando a pelo ogni volta? Mah, non sono d'accordo. A te, Lorenzo, oggi non cambia gran che, a Dovizioso cambia uno sproposito. Era leader, si ritrova dietro a Marquez che in quanto Marquez è già impegnativo in sè, senza aiutini della sorte. Detto questo, la gestione Ducati della situazione non aiuta. Situazione intesa come un Dovizioso più veloce in pista che fa troppa fatica a togliersi dalla traiettoria un Lorenzo più lento (e con gomma destinata a calare prima). Situazione intesa come rapporto tra i due - rinnovi contrattuali annessi - rapporto incancrenito nonostante quanto sbandierato davanti alle telecamere. Dovizioso è un signore e parla di incidente di gara, imputando addirittura maggiore colpa a Pedrosa. Tant'è. Con un filo di attenzione l'opinione oggi si poteva scrivere su altro.