Lorenzo: "Pensavo di aver vinto. Grazie a Iannone"

18 ottobre 2015

Pace fatta tra Jorge Lorenzo e Andrea Iannone. Oggi è stato l'italiano ad "aiutare" il maiorchino dopo avergli "rubato" la scia in qualifica. Dopo la gara sono arrivati i ringraziamenti dello spagnolo: "Per fortuna che ha superato Valentino nel finale e sono riuscito a guadagnare più punti". Il pilota Yamaha è arrivato vicino alla vittoria: "Pensavo di avercela fatta...". Grande gioia per il ducatista: "Lotta dura e fantastica".

C'è un po' di rammarico per Lorenzo: "Prima della gara ero sicuro che non avrei vinto - ha spiegato - Ma poi, essendomi trovato davanti così a lungo, avevo finito per crederci. Marquez aveva problemi di trazione e pensavo davvero di farcela; invece, alla fine ha fatto un giro fantastico (1'29"280, ndr) ed ha vinto. La cosa positiva è che anche Iannone ha superato nel finale Rossi e cosi' sono riuscito a guadagnare piu' punti su Valentino".



Al settimo cielo Andrea Iannone: "E' stata una lotta dura e fantastica. Sono felice di aver combattuto alla pari con i migliori. Questo anche grazie ad un lavoro grandioso del team. Abbiamo fatto una grande gara e non era scontato: dobbiamo continuare così".



Strepitoso Marquez: "Mi sentivo bene - ha raccontato il pilota della Honda, - Ci sono stati tanti sorpassi per tutta la gara ed io avevo surriscaldato la gomma anteriore. Ma alla fine mi sono detto: devo provarci. Ed è andata bene. Sono felice, stiamo lavorando sodo e i risultati arrivano. Abbiamo imparato molto, ora vediamo di chiudere bene l'anno".