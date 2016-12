Lorenzo: "Normale essere arrabbiato con Iannone"

17 ottobre 2015

Iannone ha continuato: "Con la scia ho migliorato di 2-3 decimi, ma è anche vero che ho dimostrato di essere competitivo per tutto il weekend, basta guardare il mio passo gara. Poi la qualifica è la qualifica, quindi... Importante partire in prima fila perché su questa pista è difficile superare".



Lorenzo, dopo aver sbollito la rabbia, ha comunque abbozzato un sorrisso: "Vero che Vale è dietro ed è meglio per me. Certo sarà difficile stare vicino a Marquez. Parte bene e devo cercare di fare una buona partenza. Sono comunque soddisfatto perché ho fatto il miglior tempo possibile". La Yamaha numero 99 è più performante: "Abbiamo migliorato molto la moto, anche la pista ha fatto uno step in avanti. Abbiamo più grip. Nelle qualifiche è andata molto bene, posso tenere un ritmo 1:29.4-1:29.5 nella prima parte di gara. Domani magari possiamo stare con Marquez. Ultimo settore? Sono due curve con molta trazione, la Honda va un pochino meglio, Marc sta guidando benissimo. Speriamo di migliorare la nostra M1".



Strepitoso Marquez che sembra destinato a una gara in solitaria: "Il dito non mi fa male e non credo sarà un problema per la gara. Grande adrenalina anche se mi aspettavo un tempo migliore dopo la FP4, peccato ma va benissimo così. L'obiettivo è la vittoria, penso sarà un lotta con Lorenzo. Sono molto competitivo".