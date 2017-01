Lorenzo: "In Ducati c'è la magia"

20 gennaio 2017

Lorenzo è apparso emozionato alla presentazione della nuova moto: "È un giorno molto importante e speciale per me, sono più nervoso che in una gara".



Giovedì la visita alla fabbrica di Borgo Panigale: "Non mi aspettavo questa accoglienza da tutti i dipendenti. Mi hanno dato un gran benvenuto".



A Valencia il maiorchino ha già provato la Ducati nei test: "Le mie prime sensazioni sulla moto? Molto positive, è stato uno shock importante perché ho fatto anni con yamaha. Mi ha sorpreso la stabilità con tanta potenza: È una moto docile, sono sorpreso e contento".



Il mio obiettivo? "Voglio tornare campione del mondo, ma è difficile competere con gli avversari che sono dei giganti. Abbiamo talento, la magia, la fantasia per migliorarci. Così arriverà il risultato che aspettiamo".



Messaggio ai ducatisti? "Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno caricato sui social. Voglio dare il meglio di me e possiamo fare un altro step".