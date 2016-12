Le pagelle di Sepang: 4 per Rossi e direzione gara

VALENTINO ROSSI – VOTO 4

A 36 anni e alla ventesima stagione nel mondiale una reazione come la sua è ingiustificabile. Un gesto plateale che scalfisce l’immagine del più grande pilota del motociclismo moderno. A quattro giorni di distanza Valentino ha pagato per l’atto di accusa nei confronti di Marquez.



MARC MARQUEZ – VOTO 5

Ha dato l’impressione di correre con un solo obiettivo: farla pagare a Rossi. Lo ha rallentato senza infrangere il regolamento, d’accordo, ma da un campione ci si attende un altro spessore. Invece Marquez ha interpretato alla lettera la provocazione di Rossi, senza pensare a correre la sua di gara.



DANI PEDROSA – VOTO 10

Dopo la pole conquistata in scioltezza conferma lo smalto anche dentro una gara che, purtroppo per lui, ha altri protagonisti. Scappa subito e rimane là davanti senza troppi pensieri, segno che quando la condizione fisica lo assiste Dani è ancora un osso duro per tutti.



JORGE LORENZO – VOTO 8

Parte male ma recupera in fretta, passando Rossi dopo una manciata di chilometri. A fine gara invoca una punizione esemplare per Valentino, dimenticando che il datore di lavoro è lo stesso, nel senso della Yamaha. Il ricordo va al mondiale di Formula 1 del 2007, quando dopo le qualifiche di Budapest Hamilton chiese di penalizzare Fernando Alonso. Allora la squadra lo accontentò. Comunque vada a finire si prevedono tempi duri per la Yamaha nella gestione di una coppia che è nuovamente esplosa.



DIREZIONE GARA – VOTO 4

Passi per la delicatezza del momento, ma restano ingiustificabili i tempi biblici nella decisione, a fronte di immagini chiare offerte da ogni angolazione.



DANILO PETRUCCI – VOTO 7,5

Salva la Ducati da una domenica da incubo e questo basta a giustificare il voto in pagella.