La Yamaha bacchetta Lorenzo: "Tas? Doveva avvertirci"

4 novembre 2015

La richiesta di Lorenzo al Tas non è piaciuta alla Yamaha. Dopo le indiscrezioni di ieri sui malumori nel team della casa dei tre diapason, è stato il team manager Massimo Meregalli a fare chiarezza: "Non lo sapevamo, non abbiamo capito le ragioni di questa sua richiesta. Ci siamo rimasti male, avrebbe dovuto avvertirci come ha fatto Rossi". A Valencia lo spagnolo con Rossi saranno chiamati a rapporto: "Ci sarà un confronto diretto tra i due".