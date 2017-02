Ktm, ecco svelata la MotoGP

20 febbraio 2017

Show a Munderfing per la presentazione del team Ktm. La casa austriaca, nell'Hangar 7, ha svelato la MotoGP, la Moto2 e la Moto3 . Livree super accattivanti con lo sponsor Red Bull in bella vista sulle carene. All'esordio MotoGP toccherà a Pol Espargarò e Bradley Smith portare in pista il nuovo gioiello. Sul palco lo spagnolo ha commentato: "È impossibile non amare questa moto, è ancora po’ selvaggia ma dà belle sensazioni". Dello stesso avviso anche il compagno inglese: "Sono stati dei test divertenti, ora sono eccitato per sapere cosa porterà questo 2017".

Miguel Oliveira e Brad Binder saranno in sella alla Moto2. Il sudafricano, campione Moto3, non vedo l'ora di iniziare la stagione dopo l'infortunio: "Ho recuperato e inizierò presto i miei test. Passare in Moto2 è sempre duro, non ho ancora obiettivi, solo quello di migliorare poi vedremo dove arriverò".



In Moto3 toccherà all'italiano Niccolò Antonelli andare a caccia del Mondiale: "È fantastico essere qui, è il mio primo anno con questo team e sono orgoglioso di farne parte. La moto è fantastica, ho solo bisogno di lavorare su me stesso. Voglio provare a ripetere quello che ha fatto Binder lo scorso anno".