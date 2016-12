Joan Garriga, addio al pilota maledetto

Premesso che non vorremmo essere fraintesi, sapere cheè morto a causa di un incidente con la moto è consolatorio. Una storia maledetta, quella di questo grande talento delle due ruote, sempre al limite, sempre grande combattente. In 250 i duelli contra il 1988 e il 1991 infiammarono il tifo spagnolo e non solo. 3 vittorie, 13 podi compreso quello delin 500 nel 1992, bottino molto più magro di quel che Joan si sarebbe meritato. Colpa anche sua, comunque, colpa di una fragilità mentale che è poi esplosa nel dopo carriera, con la caduta nel baratro della droga.

Da consumatore a spacciatore, con una condanna a due anni di prigione nel 2003 (anche per detenzione illegale di armi da fuoco) tramutata in assegnazione ai servizi sociali. Grazie all’aiuto dell’amico Alex Criville, campione della 500 nel 1999, Joan era tornato a condurre una vita normale. Sono poi subentrati i problemi di salute, con un infarto nel 2012 all’età di 49 anni. Lunedì sera, l’incidente dal quale uno dei più coraggiosi piloti visti all’opera non è riuscito a salvarsi. Rimarrà il ricordo di un ragazzo dall’aria triste, che solo dentro tuta e casco e in sella ad una moto trovava la felicità.