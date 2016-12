Io sto con Vale: si corre per vincere

E’ il tempo dei giudizi anche se giudicare non è facile affatto. Perché dentro questo scontro voluto c’è una umanità oscura. C’è una provocazione e una reazione. Valentino ha sbagliato a denunciare convinto di svelare e quindi stingere un’allergia palese nei confronti di un campione ingombrante al punto da diventare esasperante. E ha sbagliato ad entrare nel tranello di Marquez. Fuori regola e punito dunque. Con una rabbia manifesta e impotente che ricorda il ragazzino che ha preservato dentro se stesso, il ragazzino che sta nel fondo della nostra anima. Guai a toglierci il giocattolo.

Marquez, di contro, ha premeditato, ha deliberatamente provocato e ha ottenuto il suo scopo. Possono evitare entrambi, adesso, di chiamarsi fuori. Rossi può scusarsi e ripartire, ad handicap, non importa. Marquez può smetterla di fare la vittima visto che il suo gioco è svelato. Al punto da risultare, alla fine, più odioso di ogni altro. Perché si corre per vincere e non per impedire una rincorsa altrui. Anche se alla fine, il conto non arriva su tutti i tavoli.