Il motomondiale parla italiano

Dopo tre dei diciotto gran premi in calendario la lingua ufficiale del Motomondiale è l'italiano . Tre dei nostri sul podio del Qatar (Rossi, Dovizioso e Iannone), due in Texas e in Sudamerica . Solo Marquez, vincitore ad Austin, e Crutchlow, terzo a Rio Hondo, sono riusciti ad intromettersi. L'inglese domenica ha beffato sul traguardo Andrea Iannone che, però, è terzo nella classifica generale con 40 punti. Davanti al ducatista il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso con 60, in vetta naturalmente Valentino con 66 .

Praticamente impossibile che il presidio tricolore del podio dei singoli gran premi resti così asfissiante. Lo stato di grazia di Rossi e la classe di Dovizioso fanno però sognare a entrambi - e agli appassionati - il podio della classifica generale alla fine della stagione. Sarà più dura invece per Iannone. Intanto però l'abruzzese può guardare dall'alto in basso sia Marquez che Lorenzo.



E se nel paddock della MotoGP si parla sempre più italiano, in quello della Superbike la fa da padrone l'inglese con i primi quattro della classfica: Rea, Haslam, Davies e Sykes ma il motore dell'Aprilia di Haslam e della Ducati di Davies canta e spinge rigorosamente in italiano. In attesa naturalmente di Davide Giugliano che sta contando i giorni che lo separano dal suo ritorno in sella alla Panigale il prossimo 8 maggio, nei primi turni di prove del quinto round stagionale ad Imola.