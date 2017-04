Il disastro Ducati e il volo di Vinales

Tutti giù per terra! Nel giro tondo argentino l’asfalto lo assaggiano, nell’ordine, Lorenzo, Marquez, Pedrosa, Dovizioso. Un disastro ferroviario per Honda e Ducati che assistono impotenti al dominio assoluto della Yamaha. Il vecchio e il bambino non sbagliano nulla e permettono alla dominante blu di volare lassù.



Vinales smaltisce in fretta le difficoltà della qualifiche e dopo la caduta di Marquez prende il comando delle operazioni con una sicurezza disarmante. Dietro Il vecchio si dimostra ancora l’animale della domenica, quello che può anche soffrire di venerdì e di sabato, ma che nel giorno di festa trova sempre e comunque il modo di partecipare. Così come in Qatar Rossi ci ha provato, guardando da vicino la coda della moto gemella, nonostante il confronto impegnativo con Crutchlow.



Quando ha saltato finalmente Cal, Valentino si è accorto che la piazza 2 era il miglior risultato possibile. Un numero comunque notevole visto che Rossi resta il più vicino degli inseguitori del Top Gun, mentre il resto del gruppo gioca al giro tondo, tutti giù per terra insomma.