Iannone: "Grazie Ducati, anni che non dimenticherò"

13 novembre 2016

"One world, one love, one family. GRAZIE DUCATI", con questa maglietta Andrea Iannone ha voluto salutare la casa di Borgo Panigale. Un podio, il terzo posto a Valencia, prima di salire in sella alla Suzuki e chiudere un capitolo lungo quattro anni. "Sono contento di questo podio, visto che ero rientrato da una sola gara, grazie alla Ducati per quanto mi ha dato in questi anni. Un'esperienza che non dimenticherò mai".

Queste le parole pronunciate a caldo appena tolto il casco, ma dopo il podio Iannone ha lanciato una frecciatina ai vertici Ducati: "Una gara difficilissima. Ho subito pure il peso psicologico della situazione: dalla Malesia in poi è stata difficile, non ho sentito tutto questo calore dalla Ducati, ma un po' di distacco. Forse è giusto così, ma io mi affeziono molto alle persone e ci soffro, anche se la Ducati non mi ha fatto mancare nulla".



Si chiude un rapporto bello dopo quattro anni: "Come un innamorato lasciato? Forse, io sono cresciuto qui, quando nessuno voleva venire: è un po' come quando cresci con un amico e poi non lo vedi più... Risentimento? No, non c'è alcuna causa scatenante, osservo tanto, vedo tutte le persone che mi circondano, parlo poco, ma capisco molto. La gara è stata dura, quando Valentino mi ha passato ho deciso di riprendermi subito la posizione. È stata una bella battaglia con lui: questo è un podio importante, ringrazio la Ducati per tutti questi anni e il supporto che mi ha dato, e soprattutto la mia squadra e Marco Rigamonti che mi ha rialzato quando forse, in questi giorni, non ce l'avrei fatta".



Poi è arrivata la replica di Gigi Dall'Igna, direttore corse Ducati, che gli ha teso la mano: "Non gli ho parlato, se ci sono polemiche vorrei smorzarle, noi abbiamo dato a Iannone tutto il sostegno possibile e posso solo lodarlo, sia per la gara che ha fatto, sia per tutto quello che ha dato alla Ducati in questo periodo".