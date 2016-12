Iannone: "A Valencia vorrei aiutare Rossi"

1 novembre 2015

Iannone è intervenuto da Fazio a "Che fuori tempo che fa" e ha detto la sua sui fatti di Sepang: "Calcetto o scherezetto? Sembra uno scherzetto, ma non è così. È davvero difficile da valutare. Le ultime due gare sono state contrastanti. L’Australia è stata una delle più belle corse degli ultimi anni, la Malesia invece una delle più brutte".



A Phillip Island il pilota Ducati ha visto da vicino il duello Marquez-Rossi: "Stavamo lottando per la vittoria. Non era facile contrastare Marquez, perché quando lo passavamo, lui era sempre pronto a rispondere, nonostante Jorge tentasse la fuga. Personalmente è difficile dare un parere sulla condotta di gara che ha tenuto, dato che nel Gran Premio ci sono diversi fattori che incidono. Purtroppo non ero in sella alla Honda e non posso giudicare quale fosse il suo ritmo”.



Stima completa per Valentino Rossi: "Innanzitutto i titoli. Inoltre ha cambiato la faccia del motociclismo, in particolare per le sue gag e le sue vittorie, senza dimenticare la comunicazione. Dobbiamo quindi essere riconoscenti perché continua ad onorarci della sua presenza in pista".