Honda, Pedrosa: "Il recupero procede bene"

"Le cose per ora stanno andando bene, stiamo rispettando i tempi previsti dai medici. Credo sia la migliore notizia possibile". Attraverso il suo blog personale Dani Pedrosa, reduce dall'intervento al braccio destro, rassicura tutti sulle sue condizioni. "Sto cominciando a sentirmi meglio ma dobbiamo avere pazienza e continuare a rispettare il programma". Poi il pilota spagnolo ringrazia i suoi fan e la Honda "per il sostegno".

Pedrosa, che dovrà fare da spettatore anche in occasione del GP di Argentina in programma nel prossimo weekend, si rivolge poi direttamente ai suoi tifosi: "Mi piace leggere i vostri commenti qui e sui social network più che mai. I vostri messaggi di sostengo e incoraggiamento mi danno energia. Sono così fortunato ad avere sempre voi lì che mi sostenete. Voglio anche inviare alcune parole di ringraziamento al mio team, in particolare per il sostegno che mi ha inviato anche dai box. E' una motivazione in più".