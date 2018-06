Honda: il colpo è Jorge Lorenzo, ha firmato

5 giugno 2018

Grande colpo di mercato per la Honda che ha ingaggiato Jorge Lorenzo . L'affare si è concretizzato al Mugello quando il numero 99, dopo la vittoria, ha annunciato il suo addio alla Ducati e l'Hrc non si è fatta scappare l'occasione di creare un super team con Marc Marquez per il 2019. La firma milionaria c'è già stata e lo spagnolo prenderà il posto di Dani Pedrosa che oggi ha chiuso il suo rapporto lungo 18 anni con la casa giapponese.

La trattativa portata avanti in gran segreto si è concretizzata nel paddock del Mugello con il capo Hrc arrivato dal Giappone per chiudere il grande colpo di mercato. Un affare che nessuno si aspettava perché Jorge Lorenzo, certo dell'addio con Ducati, sembrava destinato alla Yamaha con un mega sponsor tipo Petronas nel Marc VDS. Poi è arrivata la Honda con l'idea di creare un super team per dominare il Mondiale. Un'opportunità che l'ex campione del mondo non poteva farsi sfuggire e nel giro di pochi giorni è stato trovato l'accordo: si parla di un biennale. Dettagli economici ancora non noti, ma il comunicato ufficiale è atteso nelle prossime ore.