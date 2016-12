Hayden torna in MotoGP, ma solo per Aragon

19 settembre 2016

Nicky Hayden torna in MotoGP, ma solo per la gara di Aragon. L'ex campione del mondo, ora in Superbike, sostituirà l'infortunato Jack Miller sulla Honda RC213V del team Estrella Galicia. Lo statunitense ha commentato: "Faccio gli auguri di pronta guarigione a Jack che è un amico. Ad Aragon spero di divertirmi, ma non sarà facile perché il livello è molto alto. Devo anche conoscere la moto, ma ho un po' di esperienza".