Graziano Rossi: "Valentino strafigo, una vittoria che cancella i dubbi"

26 giugno 2017

La vittoria di Valentino Rossi ad Assen per il GP d'Olanda ha riacceso le ambizioni iridate del Dottore. "Un pilota che vince su quella pista, il più conosciuto e spettacolare, è uno strafigo - ha commentato papà Graziano -. Questa vittoria cancella i dubbi che ha sulla vecchiaia, combatte il tempo cercando di vincere le gare e quando ci riesce è meraviglioso". Ora il Sachsenring: "Non vedo perché non possa riconfermarsi".