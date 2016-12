Graziano Rossi: "A Valencia qualcuno ha perso la dignità"

9 novembre 2015

Il papà di Vale rincara poi la dose: "Se non si può vincere in un certo modo, forse è meglio non vincere proprio. Perché poi, dopo aver vinto nella maniera in cui si è vinto, cioè male, cosa ti rimane? Un titolo mondiale è qualcosa di magico, che ti porti sempre nel cuore: se non è bello come si fa? Ora, per i prossimi due anni, faremo il tifo affinché arrivi questo decimo titolo, Valentino ‘invecchia’ ma non penso che uno o due anni in più facciano la differenza. Poi a 44, forse, vedremo di cambiare sport...".