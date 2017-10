GP Malesia, a Sepang la pole è di Pedrosa

28 ottobre 2017

Andrea Dovizioso si è messo alle spalle il negativo weekend di Phillip Island e si è presentato in Malesia con l'intenzione di rinviare la festa di Marc Marquez. L'italiano ha ritrovato una Ducati molto performante e in qualifica ha sfiorato la pole position. Poi sono arrivati Zarco e Pedrosa che l'hanno beffato per millesimi. C'è grande fiducia per la gara dove DesmoDovi vuole bissare il successo dello scorso anno. Il forlivese dovrà vedersela con il numero 26 che scatterà davanti a tutti (per la 49.esima volta in carriera) e che a Sepang è sempre andato molto forte.



Sabato difficile per Marc Marquez che nelle FP3 si è salvato miracolosamente da una caduta ormai certa. Un numero da circo che è nel suo repertorio. Poi nel primo giro lanciato in qualifica non ha potuto evitare la scivolata. Il leader del Mondiale, che può gestire 33 punti di vantaggio, è risalito in sella, ma non avendo più il giusto feeling ha chiuso al settimo posto, terza fila per lui e una gara da rimonta.



Bene Valentino Rossi che scatterà in quarta posizione e con Vinales (5°) al suo fianco. Per i due piloti ufficiali Yamaha resta però l'amarezza di vedere in seconda posizione Zarco con la moto del team satellite. Sesto Lorenzo con l'altra Ducati ufficiale.