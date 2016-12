Ducati, Domenicali: "Niente coppia Lorenzo-Stoner"

19 aprile 2016

La crescita Ducati è ampio merito Dall'Igna: "Nel 2013 abbiamo iniziato un progetto a medio termine per tornare competitivi in MotoGP. Gigi ha fatto un lavoro eccezionale e ora abbiamo ridotto il gap nei confronti degli avversari. La nostra scelta è caduta su Lorenzo e siamo entrambi soddisfatti dell'accordo". Ora c'è da scegliere tra Dovizioso e Iannone: "La scelta di ingaggiare Jorge non mette in discussione il talento dei nostri attuali piloti che quest'anno potranno pensare a vincere delle gare".

IL MESSAGGIO DI LORENZO: "SFIDA FANTASTICA PER IL FUTURO"

"Prima di tutto voglio ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni. Come sapete mi attende una fantastica sfida per il futuro ma adesso sono concentrato sulla Yamaha, su Jerez e sulle 15 gare che rimangono in questa stagione per provare a diventare campione del mondo in MotoGp per la quarta volta". Così Jorge Lorenzo, all'indomani dell'ufficialità del suo passaggio in Ducati a partire dalla prossima stagione, in un video messaggio postato su Twitter rivolto ai suoi tifosi. "Grazie a tutti, specialmente alla Yamaha - ha aggiunto il pilota maiorchino - ci vediamo a Jerez", ha concluso in riferimento al quarto appuntamento stagionale del motomondiale in programma in Spagna questo fine settimana.