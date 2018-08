Dovizioso: "È stato un anno esagerato, complimenti a Marquez"

12 novembre 2017

Perdere contro questo Marquez, comunque, fa un po' meno male: "E' davvero forte, complimenti a lui e alla sua squadra. Sono stati fortissimi e se lo sono meritati. E' stato bravo, è stata la strategia giusta. Si è tolto dai casini e dai possibili combattimenti, è stato bravo a gestirsi anche se si stava esagerando". In gara Lorenzo è stato sempre davanti a Dovizioso, anche quando dal muretto gli hanno ordinato di far passare il compagno in lotta per il Mondiale. Prima il messaggio di mettere la famosa "mappatura 8", poi con la tabella con una freccia all'ingiù. Il numero 99, però, non ha obbedito. Nessuna polemica: "Eravamo entrambi al limite, mi ha aiutato a stare davanti. All'inizio ho pensato di poterlo passare, ma poi non ce l'ho fatta. C'erano dei punti in cui lui andava più veloce di me. È stato positivo averlo lì davanti", ha detto il Dovi.



Il Mondiale è finito con un lungo e la caduta nella ghiaia: "La gomma è calata, iniziavo a fare degli errorini. In quella curva stavo cercando di recuperare terreno. Ho frenato tardi e sono arrivato lungo". Nessun rimpianto: "Avevo poche carte da giocare, ho fatto la gara che avevamo pensato. Non avevamo la velocità per attaccare Marc".



Ripercorrendo tutta la stagione, Dovizioso ha sottolineato che è stato "un anno strepitoso, ho notato quanta gente tifa per me nel paddock. Non credevo, anche tanti avversari. Avere un bel rapporto a livello sportivo con gli altri non è facile ed è quello che ho quasi con tutti. Ho trovato tanto supporto perché credo di aver emozionato, questa è la cosa più bella che mi è successa. Riuscire a emozionare, principalmente la gente a cui vuoi bene".