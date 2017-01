Dovizioso: "Anno importante, posso giocarmela"

20 gennaio 2017

Dovizioso è carico: "Siamo impazienti, ma dobbiamo aspettare i test. Come l'anno scorso dobbiamo arrivare competitivi in Qatar".



Ora dovrà dividere il box con Lorenzo: "Lo conosco molto bene ed è una bella sfida. Sono molto eccitato dal suo arrivo. L'esperienza serve sempre tantissimo, in quattro anni siamo riusciti a tornare in alto e sono soddisfatto".



La nuova Desmosedici dove deve migliorare? "L'obiettivo è quello di essere imbattibili. Sono consapevole dei pregi e dei difetti della moto. Ci sono ancora dei limiti e Jorge Lorenzo ce l'ha confermato. Da qui parte lo sviluppo per puntare alla vittoria in ogni gara. Ora dobbiamo provare in pista".



Può essere l'anno buono? "È giusto partire con ottimismo. Sono convinto che posso giocarmela e sono ancora qui. Voglio vincere".