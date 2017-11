Dovizioso: "È stato un anno esagerato, complimenti a Marquez"

12 novembre 2017

In gara Lorenzo è stato sempre davanti a Dovizioso, anche quando dal muretto gli hanno ordinato di far passare il compagno in lotta per il Mondiale. Prima il messaggio di mettere la famosa "mappatura 8", poi con la tabella con una freccia all'ingiù. Il numero 99, però, non ha obbedito. Nessuna polemica: "Eravamo entrambi al limite, mi ha aiutato a stare davanti. All'inizio ho pensato di poterlo passare, ma poi non ce l'ho fatta. C'erano dei punti in cui lui andava più veloce di me. È stato positivo averlo lì davanti", ha detto il Dovi.



Il Mondiale è finito con un lungo e la caduta nella ghiaia: "La gomma è calata, iniziavo a fare degli errorini. In quella curva stavo cercando di recuperare terreno. Ho frenato tardi e sono arrivato lungo". Nessun rimpianto: "Avevo poche carte da giocare, ho fatto la gara che avevamo pensato. Non avevamo la velocità per attaccare Marc". C'è l'orgoglio di una stagione da incorniciare con sei vittorie: "Esagerato, grazie a tutti. Il team ha fatto un grande lavoro". Poi i complimenti al campione del mondo: "Ha fatto la differenza, bravo".