Cev, terrore per Arbolino: trauma cranico ma sta bene

Si è temuto il peggio a Le Mans durante la gara del Cev: al primo giro il 14enne Tony Arbolino è stato coinvolto in un brutto incidente con altri due italiani, Dalla e Bulega, restando per diversi minuti a terra dopo aver battuto la testa. La sua situazione è ora stabile: per lui un trauma cranico commotivo. Caos in pista: con la Safety Car in traiettoria è stata esposta la bandiera rossa, non vista dai giovani piloti, arrivati in pieno in curva.