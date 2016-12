Casey Stoner: "Non tornerò in MotoGP"

9 giugno 2015

Casey Stoner dice ancora no alla MotoGP : "Non penso proprio che tornerò in MotoGp. Si era presentata questa opportunità ad Austin, ma alla fine non si è realizzata e non ho alcun tipo di progetto o ambizione di tornare nel Mondiale o di partecipare a qualche gara neanche come wild card". Questo il pensiero dell'australiano che è stato in visita alla Nolan e ora sta preparando la nuova avventura della 8 Ore di Suzuka.

Stoner, però, non ha smesso di seguire la classe regina: "Per chi faccio il tifo in Motogp? Sono sempre stato fan di Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, ho molto rispetto per ciò che hanno conquistato in pista e per il loro comportamento nei miei confronti. Ma mi fa anche molto piacere che Valentino abbia ricominciato a divertirsi e il fatto che si giochi la vittoria battagliando nelle prime posizioni con altri piloti è fondamentale per aumentare l’interesse verso il campionato. Ma attenzione non è detto che sia sempre lui a vincere la domenica perché prima eravamo in due o tre a giocarci il primo posto, mentre ora sono 4-5 i piloti in grado tagliare per primi il traguardo. E’ troppo presto per dire chi vincerà, ma questa battaglia rende tutto molto più interessante".

Ora c'è la 8 Ore di Suzuka: "Questa gara di Suzuka non è un nuovo inizio di carriera, è sicuramente una gara che avevo in mente di fare da molti anni… Abbiamo deciso di partecipare dopo i test ad inizio anno con una moto molto simile a quella con cui correremo: è divertente da guidare e meno fisica di una Motogp. Dovrebbe essere più facile”. Tuttavia le condizioni di gara a Suzuka sono molto dure e la pista è molto impegnativa dal punto di vista fisico, ci sarà molto lavoro da fare . Condividerò questa fatica con i miei compagni di team, era un’esperienza che da tempo volevo affrontare e quindi sono contento di poter esserci. La Honda ha raccolto dei buoni risultati negli anni passati e cercheremo di ottenere il meglio e lottare per il successo. Direi che siamo pronti per scendere in pista".