Calcio a tifosa, sospesa la causa contro Rossi

29 dicembre 2016

Sospesa la causa aperta contro Valentino Rossi per l'incidente nel paddock in occasione del Gp di Valencia. Il tribunale di Requena, in Spagna, ha sottolineato infatti che la donna che aveva denunciato il pilota non ha specificato, nella sua lettera di accuse, il reato in cui sarebbe incorso Rossi. La donna era stata spinta da Valentino che, alla guida di un motorino, si era fatto largo tra la folla assiepata nel paddock.