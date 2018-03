Biaggi ricorda Beggio: "Aprilia grande grazie alla sua passione"

13 marzo 2018

Max Biaggi e Ivano Beggio erano legati da una grande amicizia. L'ex pilota, intervenuto a Premium Sport, ricorda così l'ex presidente dell'Aprilia scomparso nella notte: "Era un grandissimo appassionato di moto e di corse e grazie alla sua passione è sempre riuscito a creare un bel team, una bella squadra che aveva come obiettivo quello di imporsi nel campionato del mondo. L’Aprilia vinse con me il primo mondiale nella categoria 250 nel 1994 e all’epoca era una piccola azienda in confronto alle grandi multinazionali. Onore al merito alla piccola industria che è riuscita a imporsi contro le grandi aziende".



La scomparsa di Beggio lascia una grande vuoto nel mondo delle moto: "Ivano era una persona molto affabile, non ti faceva mai pesare il fatto che fosse il proprietario, era uno di noi, era una persona semplice con una grande passione e un gran sorriso".