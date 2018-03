Beggio, il sognatore che fece volare l'Aprilia

13 marzo 2018

Con Ivano Beggio ci ha lasciato un sognatore, prima ancora che un grande industriale. Solo così si spiega la trasformazione dell’Aprilia da fabbrica artigianale di biciclette con sede a Noale a quella che in pochi anni diventò una solida realtà del panorama motociclistico internazionale, sia nella produzione di serie che in pista. Già perché Ivano Beggio – come ogni imprenditore - voleva ovviamente vendere i suoi gioielli, ma allo stesso tempo l’idea fissa era quella di vederli correre e possibilmente vincere.