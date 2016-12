MotoGP, Marquez cade sul rettilineo del Mugello

Momenti di apprensione per Marc Marquez, caduto durante il secondo turno di prove libere della MotoGP. Il giovane spagnolo ha perso il controllo della sua Honda in fondo al veloce rettilineo del Mugello, finendo nell'erba a bordo pista, scivolando poi per diversi metri e sfiorando il muretto di cemento. Marquez è stato portato al Centro Medico in ambulanza per le medicazioni, ma i controlli hanno escluso problemi fisici importanti.