MotoGP, Marquez al comando nelle libere 1 del Mugello

Primo turno di libere della MotoGP poco significativo al Mugello. La pista è rimasta a lungo bagnata e solo nel finale si è asciugata in traiettoria, pur rimanendo insidiosa. Alla fine il più veloce è stato Marc Marquez (Honda) in 1'54"797, che ha preceduto la Ducati della wild card Michele Pirro , secondo a 0"398, e l'altra RC213V di Stefan Bradl, terzo a 0"491. Se la sono presa con calma gli altri: Pedrosa 8°, Lorenzo 14°, Dovizioso 15° e Rossi 19°.

Insomma, a parte Marquez, che ha deciso di fare più chilometri possibili per affiatarsi con la nuova moto anche al Mugello, gli altri se la sono presa con calma. Anche perché era davvero rischioso tirare in queste condizioni, tanto che Andrea Dovizioso è stato vittima di una brutta caduta nella frenata dopo il lungo rettilineo di partenza. A terra è finito anche lo stesso Marquez, protagonista di una scivolata, ma in tanti hanno messo le ruote fuori dalla pista. Pochi giri, come detto, per quelli che saranno i protagonisti del weekend, a partire dal leader della classifica Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo è rimasto a lungo seduto nei box, mentre Valentino Rossi ha provato a uscire con le slick nel finale, ma poi ha deciso di rientrare visto che non valeva la pena correre rischi.

Così sono emersi gli outsider come Abraham, Hernandez e Smith, piazzatisi dal quarto al sesto posto alle spalle di Pirro. Il pugliese è stato in grado di far segnare il secondo miglior tempo, a conferma che in Toscana la Ducati dovrebbe essere un po' più vicina a Honda e Yamaha.