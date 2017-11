A Valencia sorpresa Ducati per Dovizioso

10 novembre 2017

Domenica Andrea Dovizioso proverà in tutti i modi a laurearsi campione del mondo MotoGP, certo non sarà una missione facile visto i 21 punti di ritardo da Marc Marquez. A Valencia, però, DesmoDovi ha ricevuto una bella sorpresa dal team Ducati. La casa di Borgo Panigale ha realizzato un bel video con tutti i messaggi degli amici più stretti del forlivese. Grande emozione per il numero 04 che domenica proverà l'impresa.