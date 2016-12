MotoGP, le pagelle di Austin: Marquez è tornato marziano

MARC MARQUEZ – VOTO 10

Aveva una sola idea in testa, dimenticare la notte del Qatar. Il fenomeno ha compiuto la missione in due fasi. Prima ha messo le mani sulla pole position sfidando le leggi della fisica, in gara poi ha domato l’asfalto texano senza eccessivi patemi. Il marziano è tornato.

ANDREA DOVIZIOSO – VOTO 9

Si è vendicato della beffa di Losail con una manovra da urlo. Veloce e concreto questo ragazzo sta raccogliendo finalmente quanto seminato negli ultimi mesi. Se la Ducati è tornata là davanti il merito è anche di Andrea che ci ha creduto nonostante le ultime stagioni assai complicate. E’ secondo nel mondiale e ora può permettersi di sognare.

VALENTINO ROSSI – VOTO 8

A 36 anni è in testa al Mondiale con l’intenzione di restarci ancora. Austin non gli ha regalato una domenica di festa come quella del Qatar ma nel film di questa stagione il suo sarà un ruolo da protagonista assoluto.

HONDA – VOTO 5

I nippo sono meno romantici rispetto alla Ducati che aveva scelto di rimettere in moto Bayliss dopo l’infortunio di Giugliano. Invece Casey Stoner si è sentito rispondere “grazie per la disponibilità ma la risposta è no” e pare non l’abbia presa benissimo. Seguendo una linea più logica e fredda Honda ha puntato su Aoyama, 11° con mezza pista di distacco da Marquez.

ANDREA IANNONE – VOTO 7

Lascia Austin con il giro più veloce della domenica. I segnali di crescita sono evidenti ma per arrivare alla regolarità ad alto livello del compagno di squadra gli manca ancora qualcosa.

DANILO PETRUCCI – VOTO 8,5

Decimo e davanti a una Honda ufficiale. Basterebbe questo a giustificare il voto in pagella a Petrux. Ottimo come sempre in qualifica in Texas regge alla grande anche sulla distanza. Un premio alla perseveranza.

ENEA BASTIANINI – VOTO 8

Nel mucchio selvaggio della Moto3, tra promesse che rischiano di non essere mai mantenute, troviamo il suo nome stampato alla piazza due del campionato. Non male per un pilotino di 17 anni che è appena alla sua seconda stagione mondiale.