Marquez: "Ho rischiato, ma partire davanti è molto importante"

Anche Marc Marquez fa fatica a spiegare il suo giro record: "Ho rischiato, ho fatto qualche sbaglio ma mi è andata bene". Lo spagnolo della Honda dopo la pole tiene comunque i piedi per terra: "In gara sarà comunque una lotta. Partire davanti, però, è un bel vantaggio anche perché non sappiamo che meteo ci sarà". Dovizioso , secondo, si motiva: "Dobbiamo crederci, lui è lontano ma in gara può succedere di tutto".

Il pilota della Ducati è soddisfatto delle qualifiche e promette battaglia in gara: "Sono davvero contento. Nelle libere 4 ho trovato una buona modifica. Marc Marquez ha fatto un giro incredibile, l'ho visto da vicino e mi ha spaventato. E' molto più a posto di noi e in gara sarà difficile, lui qua si trova benissimo. Certo che, però, può succedere di tutto perché è una gara anomala: ci dobbiamo credere. Sul bagnato non abbiamo lavorato tanto, ma il feeling era buono. Sull'asciutto bene, ma non siamo a posto come in Qatar".

Marquez non sa ancora il guasto della sua Honda: "Nelle ultime libere era tutto più o meno sotto controllo, ma quando sono passato in qualifica sul rettilineo si è accesa una spia e mi sono fermato per non fare danni".

Terza casella in griglia per: "Venerdì è stata l'unica volta che non ho parlato con la stampa, ma ero molto stanco e non stavo bene. Pure oggi non sono al meglio, non sono ancora guarito, sono al secondo giorno di antibiotici e spero di stare ancora meglio per la gara. Ho fatto un buon giro, ma la gara sarà dura. Magari se piove potrebbe essere meglio per la mia condizione, ma sono comunque molto contento".