MotoGP, Marquez e Dovizioso lanciano la sfida a Rossi

Uno (Marquez) cerca il riscatto, l'altro (Dovizioso) assapora la vendetta dopo la sconfitta in volata subita in Qatar. Il pilota della Honda e quello della Ducati lanciano la sfida a Valentino Rossi. "Non vedo l'ora di correre ad Austin e lasciarmi il Qatar alle spalle - ha detto il campione del mondo della MotoGP - Austin è una delle mie piste preferite". "Sono molto carico, non vedo l'ora di scendere in pista" le parole del Dovi.

Uno dei più delusi dal debutto in Qatar è senza dubbio Marc Marquez, il cui quinto posto è uno dei peggiori piazzamenti da quando è sbarcato in MotoGP. In Texas, però, il campione del mondo si trova a meraviglia e qui ha sempre vinto. "Il Circuito delle Americhe è una delle mie piste preferite, qui ho ottenuto la prima vittoria nella classe MotoGP - ha spiegato lo spagnolo - . Dobbiamo lavorare sodo sin dalle prime prove libere e quindi mantenere questo atteggiamento concentrato per tutto il weekend.



Ad Austin ci sarà un avversario in meno da battere, il compagno e connazionale Dani Pedrosa, operato al braccio destro e assente dalle piste per 4-6 settimane. "Mi dispiace per Dani Pedrosa - ha aggiunto Marquez - . Io e tutta la squadra gli auguriamo una pronta guarigione".

Chi, invece, va a caccia di conferme è Andrea Dovizioso dopo il secondo posto a Losail. " Nel 2014 sono riuscito ad ottenere il mio primo podio con la Ducati ad Austin. Quello texano è un circuito che mi piace molto per le sue caratteristiche - ha detto il pilota della Ducati - Sono molto soddisfatto del mio risultato in Qatar, perché ho potuto lottare per la vittoria fino al traguardo con una moto completamente nuova. Sono molto carico e curioso di vedere come andrà la GP15 nelle prossime piste".